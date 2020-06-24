، في معابدة مكة.. 13 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الاحترازية فأُغلقت ،

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أسفرت جولات رقابية قامت بها أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية عن إغلاق (13) صالون حلاقة رجالية لمخالفتها بروتوكولات فيروس كورونا.
واستهدفت الجولة 86 صالون حلاقة رجالية خلال يومين، بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (25) صالون حلاقة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.
وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الهدف من هذه الحملات المكثفة، هو ضمان عدم انتقال الأمراض المعدية ورفع الكفاءة الصحية، وذلك بمتابعة العاملين في صوالين الحلاقة بصورة مستمرة واستخدام أدوات صحية ذات الاستخدام الواحد.
ونوّه "مكاوي" بأن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب لوائح المخالفات والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الصحة العامة، وتأمل من المواطنين والمقيمين التكاتف معها في الإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو صالون تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وذلك بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.
أمانة العاصمة المقدسة
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 08:45 AM
رجالي.. خلال جولات للأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات التي أعلنتها البلديةفي معابدة مكة.. 13 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الاحترازية فأُغلقت
أسفرت جولات رقابية قامت بها أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية عن إغلاق (13) صالون حلاقة رجالية لمخالفتها بروتوكولات فيروس كورونا.
واستهدفت الجولة 86 صالون حلاقة رجالية خلال يومين، بهدف التأكد من تطبيقها البروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (25) صالون حلاقة بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية.
وأكد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الهدف من هذه الحملات المكثفة، هو ضمان عدم انتقال الأمراض المعدية ورفع الكفاءة الصحية، وذلك بمتابعة العاملين في صوالين الحلاقة بصورة مستمرة واستخدام أدوات صحية ذات الاستخدام الواحد.
ونوّه "مكاوي" بأن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب لوائح المخالفات والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الصحة العامة، وتأمل من المواطنين والمقيمين التكاتف معها في الإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو صالون تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وذلك بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.
، في معابدة مكة.. 13 صالون حلاقة خالفت البروتوكولات الاحترازية فأُغلقت ،
المصدر : الخليج 365
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