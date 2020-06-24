" طيران ناس " تعلن زيادة الرحلات الداخلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت شركة " طيران ناس " عن زيادة رحلاتها الداخلية من الرياض وجدة والدمام.
وأوضحت الشركة أنه نظرًا للطلب المتزايد على السفر داخليا بعد قرار رفع منع التجول، ستتم زيادة الرحلات من الرياض، وجدة، والدمام إلى كل من: نجران - جازان - الباحة - الطائف - تبوك- أبها - المدينة المنورة.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيكون بدءًا من الأسبوع المُقبل 1 يوليو 2020م.
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