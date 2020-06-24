شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أهالي حائل يعودون للمنتزهات والملاهي " بحذر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وثقت مجموعة من الصور مظاهر عودة الحياة إلى طبيعتها في حائل، تحت شعار " نعود بحذر " . وثقت مجموعة من الصور مظاهر عودة الحياة إلى طبيعتها في حائل، تحت شعار " نعود بحذر " . وأظهرت الصور جانبا من تواجد المواطنين والمقيمين في الحدائق والمتنزهات، واستمتاع الأطفال بالملاهي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. Advertisements شاهد أيضًا:

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