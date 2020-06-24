شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف الأقل حرارة ومكة قد تصل إلى 48 درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تسود أجواء من معتدلة إلى لطيفة على معظم مناطق المملكة.
وأوضح الحصيني أن طريف تعتبر الأقل حرارة حيث تسجل 15 درجة، وخميس مشيط " 16 " وجدة " 30 "درجة مئوية.
كما توقع استمرار الكتلة الهوائية الحارة جدا على مكة المكرمة، وأن تتراوح الحرارة عليها من" 43 " الى" 48 "درجة مئوية.
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