شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف الأقل حرارة ومكة قد تصل إلى 48 درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تسود أجواء من معتدلة إلى لطيفة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني أن طريف تعتبر الأقل حرارة حيث تسجل 15 درجة، وخميس مشيط " 16 " وجدة " 30 "درجة مئوية.

كما توقع استمرار الكتلة الهوائية الحارة جدا على مكة المكرمة، وأن تتراوح الحرارة عليها من" 43 " الى" 48 "درجة مئوية.