بالفيديو..حكم تعليق " التمائم " خوفًا من الحسد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ عبد السلام السليمان، حكم تعليق التمائم بغرض درء الحسد والعين. أوضح الشيخ عبد السلام السليمان، حكم تعليق التمائم بغرض درء الحسد والعين. وأكد السليمان خلال برنامج " فتاوى " أن هذا الشئ لا يجوز، وأنه نوع من أنواع الشرك بالله. واستشهد بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن رهطًا ذهبوا إليه لمبايعته فبايع 9 منهم وترك واحدًا، فلما سئل عن ذلك قال: " إنه قد علق تميمة " ،فقطعها الرجل وبايعه النبي صلى الله عليه وسلك وقال: " من علق تميمة فقد أشرك " .

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