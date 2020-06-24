السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت سلطات الصحة اليوم أن الإبلاغ عن تسجيل الحالات الأخيرة يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و535 إصابة، مضيفة أنه من بين الـ 51 حالة الجديدة، كانت هناك 31 حالة لانتقال العدوى محليا، و20 حالة قادمة من خارج البلاد.

وشهدت 11 من بين إجمالي 17 مدينة أو إقليما في جميع أنحاء البلاد حالات الإصابة الجديدة لانتقال العدوى محليا أو القادمة من الخارج، فيما بقي عدد الوفيات جراء

// انتهى //

07:34ت م

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سيئول 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) وسط انتشار حالات الإصابة الجماعية وزيادة الحالات القادمة من الخارج.وأفادت سلطات الصحة اليوم أن الإبلاغ عن تسجيل الحالات الأخيرة يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و535 إصابة، مضيفة أنه من بين الـ 51 حالة الجديدة، كانت هناك 31 حالة لانتقال العدوى محليا، و20 حالة قادمة من خارج البلاد.وشهدت 11 من بين إجمالي 17 مدينة أو إقليما في جميع أنحاء البلاد حالات الإصابة الجديدة لانتقال العدوى محليا أو القادمة من الخارج، فيما بقي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد دون تغيير عند 281 حالة.// انتهى //07:34ت م0012

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