

بكين 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.

وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة وأغلقت مدارس وفرضت إغلاقا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.

// انتهى //

07:03ت م

0011



بكين 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أظهرت عملية التفشي في بكين تراجعا مجددا.وذكرت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن من بين الحالات الجديدة، هناك سبع حالات تم تسجيلها في العاصمة، وحالتان في هوبي، كما تم تسجيل حالتين قادمتين من الخارج في شنغهاي وواحدة في إقليم شنشي.وتم تأكيد إجمالي 256 حالة جديدة في بكين منذ أوائل الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، حيث أجرت اختبارات شاملة وأغلقت مدارس وفرضت إغلاقا في أحياء ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.// انتهى //07:03ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.