السعودية اليوم / تدشين العيادة الافتراضية بمستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان



جيزان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

دشن مستشفى إرادة للصحة النفسية بمنطقة جازان ممثلاً في مركز اضطرابات النمو السلوك مبادرة العيادة الافتراضية التي تتيح تواصل الطبيب المعالج مع المريض وتقديم الخدمات الطبية من خلال أحدث التقنيات باستخدام تطبيق آمن يضمن خصوصية المريض دون الحاجة للحضور للمستشفى.

وتبدأ المبادرة باستقبال المريض رسالة نصية قبل الموعد، تتضمن تاريخ الموعد ووقته، واسم الطبيب ورابط إلكتروني يمكّن المريض من التواصل عبر الفيديو مع طبيبه المعالج ، ليقدم الطبيب عندها التوجيهات والخطة العلاجية مع صرف الدواء وإيصاله إلى منزل المريض.

وأبدى المستفيدون من الخدمة ارتياحهم وشكرهم لمثل هذه الخدمات المتميزة، التي تأتي في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس

// انتهى //

06:05ت م

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جيزان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسدشن مستشفى إرادة للصحة النفسية بمنطقة جازان ممثلاً في مركز اضطرابات النمو السلوك مبادرة العيادة الافتراضية التي تتيح تواصل الطبيب المعالج مع المريض وتقديم الخدمات الطبية من خلال أحدث التقنيات باستخدام تطبيق آمن يضمن خصوصية المريض دون الحاجة للحضور للمستشفى.وتبدأ المبادرة باستقبال المريض رسالة نصية قبل الموعد، تتضمن تاريخ الموعد ووقته، واسم الطبيب ورابط إلكتروني يمكّن المريض من التواصل عبر الفيديو مع طبيبه المعالج ، ليقدم الطبيب عندها التوجيهات والخطة العلاجية مع صرف الدواء وإيصاله إلى منزل المريض.وأبدى المستفيدون من الخدمة ارتياحهم وشكرهم لمثل هذه الخدمات المتميزة، التي تأتي في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا // انتهى //06:05ت م0010

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