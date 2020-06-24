السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 24 جولة رقابية على صالونات الحلاقة بالسهي



صامطة 03 ذو القعدة 1441 الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي 24 جولة تفتيشية ورقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي بالمركز والقرى التابعة له للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي

وأوضح رئيس البلدية عبدالله حمد عواف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية، مؤكدا أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.

‎وشدد العواف على أن البلدية ستقوم فوراً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات، أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس، داعيا الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

06:03ت م

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صامطة 03 ذو القعدة 1441 الموافق 24 يونيو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي 24 جولة تفتيشية ورقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي بالمركز والقرى التابعة له للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) ، وذلك بعد السماح لها بإعادة نشاطها.وأوضح رئيس البلدية عبدالله حمد عواف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية، مؤكدا أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.‎وشدد العواف على أن البلدية ستقوم فوراً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات، أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس، داعيا الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //06:03ت م0009

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