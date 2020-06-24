اقتصادي / وكالة موديز العالمية تؤكد تصنيف أستراليا الائتماني عند مستوى AAA الممتاز



كانبيرا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف أستراليا الائتماني عند مستوى AAA الممتاز.

وأشاد وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان صادر عن مكتبه بهذا التصنيف قائلا إن ذلك يؤكد الثقة بالاقتصاد الأسترالي وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية

الأسترالية لاحتواء تداعيات وآثار وباء فيروس

// انتهى //

03:33ت م

0341



كانبيرا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف أستراليا الائتماني عند مستوى AAA الممتاز.وأشاد وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان صادر عن مكتبه بهذا التصنيف قائلا إن ذلك يؤكد الثقة بالاقتصاد الأسترالي وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدراليةالأسترالية لاحتواء تداعيات وآثار وباء فيروس كورونا الاقتصادية والمالية.// انتهى //03:33ت م0341

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