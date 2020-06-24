شكرا لمتابعة خبر عن 38 صالون حلاقة في مكة المكرمة لم يطبقوا الإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تعرض 13 صالون حلاقة في مكة المكرمة للإغلاق، فيما تم تغريم 25 آخرين بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس تعرض 13 صالون حلاقة في مكة المكرمة للإغلاق، فيما تم تغريم 25 آخرين بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا يذكر أنه بعد قرار رفع منع التجول والسماح لمختلف الأنشطة بممارسة أعمالها، تم تكثيف الجهود الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية، خاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 38 صالون حلاقة في مكة المكرمة لم يطبقوا الإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.