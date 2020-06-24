شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لسور " الكوت " بالهفوف قبل 82 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

التقطت الأميرة أليس كونتس من العائلة المالكة البريطانية، صورة لسور " الكوت " بمدينة الهفوف، قبل 82 عامًا.

وتظهر في الصورة التي التقطت عام 1357 هـــ ،1938 م، قبة ومئذنة مسجد إبراهيم.

ويعتبر سور حي الكوت رمزا لتاريخ الهفوف، وهو عبارة عن حائط عريض من الطين، أعادت بناءه أمانة الأحساء ضمن منظومة مشاريعها في تطوير وسط الهفوف التاريخي.

وينتهي السور من الجهة الشمالية بـ " دروازة الكوت " والتي كانت تسمى بوابة الفتح، وهي عبارة عن بناء من دورين مدمج مع السور ويبرز منه برج القلعة الأسطواني.