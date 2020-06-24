شكرا لمتابعة خبر عن الأولوية في أداء الحج للعاملين في قطاعي الصحة والأمن ممن أصيبوا بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرح وزير الحج محمد صالح بنتن، بأنه سيتم منح العاملين في القطاعين، الصحي والأمني، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا منه، الأولوية في أداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضح بنتن أن الأولوية في اختيار السعوديين ممن سيؤدون مناسك الحج هذا العام، ستكون لتلك الفئتين، فيما سيعتمد اختيار الأجانب على معايير أخرى ترتبط بحالتهم الصحية اللائقة.

يذكر أن الحج سيقتصر هذا العام على المتواجدين في المملكة ممن تقل أعمارهم عن 65 عاماً، ولن يُسمح لأي أحد من خارج المملكة بأداء الفريضة.