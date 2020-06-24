شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم مصري يوثق مشهداً أثار إعجابه لرجل أمن مع عامل نظافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أظهر مقطع فيديو مقيم مصري بالمملكة يوثق مشهداً أثار إعجابه أثناء مروره على طريق العقبة بالمنطقة الجنوبية.

وظهر في الفيديو الذي وثقه المقيم، رجل أمن يتناول الطعام مع عامل نظافة على جانب الطريق.

وقال المقيم المصري، تعليقاً على المشهد، إن رجل الأمن حين رأى عامل النظافة يقف وحيداً في الشمس، ترجل من سيارته ومعه طعام، ودعاه لتناول الغداء معه.

وأضاف : يدل على طيب رجل الأمن والسعوديين بشكل عام، مضيفاً أنه لم ير من السعوديين إلا الكرم وطيب الأخلاق والأدب الجم.