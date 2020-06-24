الآن… تردد قناة mbc مصر الجديد 2020 | تردد قنام ام بي سي مصر على النايل سات وعرب سات | على موقع شاهد نت

تردد قناة mbc مصر أصبح من أهم عمليات البحث حيث أصبح يمتلك العديد من الحصريات المتنوعة، وتعتبر إم بي سي مصر، واحدة من قنوات مجموعة إم بي سي، انطلقت في 9 نوفمبر 2012. وهي قناة متخصصة في عرض البرامج المصرية والفن والدراما والأفلام المصرية، تتخصص أيضًا في عرض بعض البرامج النسائية والإجتماعية والسياسية أيضا،وسنعرض لكافة متابعي موقعنا معاك يا وطن التردد الجديد لقناة mbc مصر ،حيث تقوم مجموعة قنوات mbc هذا العام بتقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات التلفزيونية والبرامج وبالطبع ستقوم بإعادة بث كافة المسلسلات الحصرية التي قامت ببثها على الشاشة في عام 2019 وسنقدم لكم تردد mbc وسيكون التردد محدث باستمرار تبعا لآخر تحديثات القناة.

الجدير بالذكر أن قناة mbc مصر حققت اعلي نسبة مشاهدة بين كافة القنوات والفضائيات في موسم السباق الرمضاني 2020،والآن وبعد حصولها على برنامج الحكاية الذي يقدمه لنا الإعلامي الشهير عمرو أديب والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة جدا الفترة الماضية بسبب القضايا التي يناقشها وأيضا النجوم الذين يتم استضافتهم في البرنامج.

تردد قناة mbc مصر الجديد 2020

قامت قناة mbc مصر بتوفير تردد جديد وإضافي بجانب التردد القديم حتي يتمكن المشاهدون من متابعة المسلسلات بشكل جيد ويمكن الآن ضبط التردد الجديد لمجموعة قنوات mbc مصر وهو : التردد 11470 أفقي عبر النايل سات أو 11270 رأسي على عرب سات ومعدل الترميز 27500.

تقدم قناة mbc مصر بتقديم العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية الجديدة والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة بخلاف برامجها القائمة منذ بداية عمل القناة والتي عل الدوام لها الملايين من المحبين والمتابعين لها وتعمل القناة على تقديم كل ما هو جديد بإستمرار.