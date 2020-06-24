اليوم: برشلونة يفوز بهدف وحيد على اتلتيك بلباو في مباراة العودة بالليجا

يحتفي جماهير الكرة في كل مكان بمباراة اليوم بين برشلونة واتلتيك بلباو خلال مباريات الجولة 31 من الدوري الأسباني الليجا، ويبحث سيتين مدرب برشلونة عن الفوز من أجل الثلاث نقاط خاصة وأنه تنازل عن التفرد بالصدارة بعد التعادل الأخير له بالجولة السابقة وآثر مشاركة الريال معه.

برشلونة واتلتيك بلباو

ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز بلباو بهدف دون رد، ولهذا ينتظر جماهير برشلونة اليوم الرد من اللاعبين على موقعة الدور الأول من الليجا، ويدخل البارسا المباراة بأيدي مرتعشة خِشية خسارة أي نقطة خصوصاً وأن صدارة الدوري على المحك ويصعُب الوصول إليها مرة أخرى خلال صحوة الملكي.

موعد ونتيجة مباراة برشلونة

وقد فاز البارسا في 57 مباراة مقابل 20 مباراة خسارة أمام اتلتيك بلباو و20 مباراة أخرى تعادل، وفي الثامنة بتوقيت جرينتش تنطلق المباراة على قناة بي إن سبورت 1 وبي ان سبورت 3 hd بتعليق رؤوف خليف، كما يبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة على الأكثر.

فاز برشلونة على اتلتيك بلباو بهدف وحيد ليتصدر الدوري.