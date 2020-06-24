الآن … ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة 2020 ON Time Sport لمتابعة مباريات الدوري المصري

تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة أهم مباريات كرة القدم عبر النايل سات مجاناً وحصرياً، فقناة أون تايم سبورت هي قناة حديثة بدأ بثها منذ 2 مارس 2020 وهي نتاج دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورت في قناة رياضية مصرية واحدة من أجل تغطية مميزة للرياضة وكرة القدم لأهم المباريات العربية والعالمية، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته القناتين منفردتين خلال الفترة السابقة لذا كان لابد من الاستمرار وتوسعة النجاح من خلال دمج القناتين بإعتبارهم من أهم وانجح القنوات الرياضية في مصر.

متابعة قناة أون تايم سبورت الجديدة

قناة أون تايم سبورت هي قناة رياضية مصرية تبث عبر قمر النايل سات طوال الـ 24 ساعة بدون توقف، تهتم بإذاعة مباريات كرة القدم الحصرية، فقناة ON time sports تعتبر منظومة جديدة من منظومة الإعلام الرياضي من خلال اتحاد قناتي تايم سبورت الرياضية وقناة أون سبورت، تنقل قناة أون تايم سبورت مباريات كرة القدم المصرية وباقي درويات كرة القدم العربية بشكل حصري ومجاني

تقدم قناة أون تايم سبورت باقة من المحتوى الرياضي المتميز، نظراً للنجاح الذي حققته قناة تايم سبورت في إذاعة وتغطية أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية العام الماضي، تهدف قناة أون تايم سبورت إلى نقل المباريات الخاصة بالدوري المصري والعربي بأسلوب متميز وجديد، ويوجد بالقناة باقة من ألمع الإعلاميين الرياضيين في مصر، أمثال إبراهيم فايق وسيف زاهر وأحمد شوبير.

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ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة ON Time Sports

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 10853 H 5/6 27500

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري على أون تايم سبورت

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الأربعاء 11 مارس، في إطار منافسات الأسبوع الـ 18 من المسابقة والتي عاد الأهلي للمشاركة فيها عقب تأهله لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، ولقاء الأهلي وسموحة اليوم هو الأول في الدور الثاني للدوي المصري الموسم الحالي، وتقام المباراة على ارض ملعب ستاد القاهرة.

تنقل قناة أون تايم سبورت أحداث مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري اليوم الأربعاء، حيث تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد أصدر قراراً بلعب مباريات الدوري المصري بدون جمهور، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات خوفاً من انتشار فيروس كورونا.