اليوم: نتيجة مباراة برشلونة وبلباو اليوم في الجولة 31 من الليجا الأسبانية وراكيتيتش يكسر السلبية

يستضيف برشلونة اليوم الثلاثاء، نظيره الباسكي العنيد دائما والذي تفوق عليه في مباراة الدور الأول “أتلتيك بيلباو” على ملعب “كامب نو” في الجولة 31 من عمر الليجا الأسبانية التي اشتدت اثارتها مؤخرا، حيث يتساوى برشلونة مع ريال مدريد فى صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة.

نتيجة برشلونة واتليتك بلباو

وفي هذه المواجهة الهامة يدخل نادي أتلتيك بيلباو وهو في المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، ويسعى لمحاولة تعديل وضعه أما البرسا يسعى لاقتناص الفوز من أجل مواصلة الصراع مع ريال مدريد على لقب اللليجا على أمل فقدان الميرنجي نفاط جديدة في مباراته غدا.

نتيجة مباراة برشلونة

، وتقابل الفريقان في تاريخمها ضد بعضهما في 177 مرة، حقق خلالها البارسا الفوز فى 87 مباراة وخسر 60 وتعادلا فى 30، ولكن آخر لقاء جمعهما كان بنتيجة 1-0 للضيوف اليوم عندما أحرز حينها اللاعب ادوريز هدف اللقاء الأخير وهو اللاعب الذي اعل عن اعتزاله وكان بمثابة علامة غريبة لجماهير البلوجرانا بأهدافه ضد فريقهم.

مباراة برشلونة وبلباو

وفى سياق آخر، يسعى الحارس العملاق شتيجن في لقاء اليوم تحقيق رقم خاص به قياسي حين يستهدف، معادلة رقمه القياسي السابق فى موسم 2017 / 2018 يذكر أن موعد مباراة اليوم في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة) على شاشة قنوات بين سبورت beIN SPORT 3HD وانتهى اللقاء بفوز البارسا بهدف نظيف عن طريق راكيتتش