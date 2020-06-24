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الآن… معرفة ضبط تردد قناة bein sports 2020 على نايل سات وسهيل سات 2

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أعرف تردد قناة بي إن الإخبارية الجديد 2020 من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل المشاهدين في الوطن العربي، المحبين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة لتملكها حقوق نقل أكبر المنافسات في العالم، والقناة في بداية أنطلاقها عام 2011 كانت تحت مسمى الجزيرة الرياضية الإخبارية، وتم تغير الاسم إلى بي إن سبورت الإخبارية.

 

تردد قناة بي إن الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح
نايل سات 12604 H 27500 3/4

أهم المنافسات التي تمتلك حق بثها قنوات بي إن

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