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أثارت صورة متداولة للسجاد الذي يغطي جامع “القبة” بجامعة تبوك، تساؤلات مغردين عن مصدر هذا السجاد.

وأشار مغردون إلى أنه تركي الصنع، في الوقت الذي يضم السوق السعودي مصانع سجاد محلية وبجودة عالية تفوق “سجاد العصملي”.

وردت جامعة تبوك، على هذه التساؤلات، مؤكدة أن الفرش تم تنفيذه من خلال المقاول، والجامعة اشترطت عليه في الكراسة أن يتعاقد للفرش مع شركة سعودية، وبالفعل نفذت الشر، وفقًا لـ “سبق”.

يُشار إلى أن السجاد تم تغييره قبل فترة قصيرة وبعد عامين وعدة أشهر من تركيب السجاد السابق، حيث تم افتتاح الجامع في عام 2017، وفي منتصف 2020 دشنت أول صلاة جمعة فيه وبالسجاد الجديد الذي تسبب في ضجة في أوساط المغردين.





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن تسبب في ضجة بين المغردين.. جامعة تبوك ترد على صورة متداولة للسجاد الذي يغطي جامع القبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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