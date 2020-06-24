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تزامنًا مع الاحتفال بما يعرف بـ ” يوم الأب العالمي ” استطاع مواطن أن يخطف الأضواء، بعدما كشف عن سر لا يعلمه الكثير عنه.
ونشر المواطن صورة تجمعه بزوج والدته، الذي أوضح أن الكثيرين يعتقدون أنه والده الحقيقي.
وقال: “معلومة اعلنها للملأ لأول مرة، وكثير من أقرب أصدقائي حتى ما يعرفونها، الكل يعرف اني مهند محمد بن سعيد و لما يقابلون ابوي يتوقعون انه (محمد) و في الحقيقة ان هذا الرجل الفاضل هو (خالد بن سعيد الجعيدي)، هذا الرجل هو زوج والدتي اللي ما خلاني في يوم من الايام احس اني موب ابنه”.
وتابع: ” ربّاني وكبرني من لما كان عمري سنتين ووعيت على الدنيا ولقيته قدامي..، أعطاني أكثر مما يمكن يعطيه اي اب، ولو حاولت اني اذكر او احصر المواقف و الاشياء اللي سواها لي فأنا متأكد اني ما رح اخلص لان الموضوع موب سنة او سنتين الموضوع ٢٨ سنة من الحنان والحب والدعم والاحترام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ينتهز يوم الأب العالمي للكشف عن علاقته بزوج والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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