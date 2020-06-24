مواطن ينتهز يوم الأب العالمي للكشف عن علاقته بزوج والدته

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تزامنًا مع الاحتفال بما يعرف بـ ” يوم الأب العالمي ” استطاع مواطن أن يخطف الأضواء، بعدما كشف عن سر لا يعلمه الكثير عنه.

ونشر المواطن صورة تجمعه بزوج والدته، الذي أوضح أن الكثيرين يعتقدون أنه والده الحقيقي.

وقال: “معلومة اعلنها للملأ لأول مرة، وكثير من أقرب أصدقائي حتى ما يعرفونها، الكل يعرف اني مهند محمد بن سعيد و لما يقابلون ابوي يتوقعون انه (محمد) و في الحقيقة ان هذا الرجل الفاضل هو (خالد بن سعيد الجعيدي)، هذا الرجل هو زوج والدتي اللي ما خلاني في يوم من الايام احس اني موب ابنه”.

وتابع: ” ربّاني وكبرني من لما كان عمري سنتين ووعيت على الدنيا ولقيته قدامي..، أعطاني أكثر مما يمكن يعطيه اي اب، ولو حاولت اني اذكر او احصر المواقف و الاشياء اللي سواها لي فأنا متأكد اني ما رح اخلص لان الموضوع موب سنة او سنتين الموضوع ٢٨ سنة من الحنان والحب والدعم والاحترام ” .

