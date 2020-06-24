بالفيديو .. “بنتن” يكشف عن فئات لها الأولوية في أداء فريضة الحج هذا العام

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كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، عن الفئات التي لها الأولوية لأداء فريضة حج هذا العام.

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وقال “بنتن” في تصريح لقناة “العربية”: “بالنسبة للسعوديين هناك فئات حدّدت ولهم أولوية: رجال الميدان من وزارة الصحة، ورجال الأمن العام أيضًا عملوا على التأكد من تطبيق جميع الاحترازات”.

وأضاف : “الحج لن يكون مفتوحًا لأي شخص، والجنسيات المختلفة سيتم تحديدها، والأشخاص الذين سيؤدون فريضة الحج ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية التي حددتها وزارة الصحة من قبل البعثات الدبلوماسية والسفارات ومكاتب شؤون الحجاج لهذه البلدان”.



