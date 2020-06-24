متحدث “الصحة”: تطبيق “تباعد” سيُتاح على منصة “أندرويد” خلال أيام

︎ :

.



أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن تطبيق “تباعد” سيكون متاحاً على الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد” خلال الأيام القليلة القادمة.

Advertisements

وأوضح أن التطبيق يعمل حالياً على منصة “IOS” فقط، وسيتاح قريباً لجميع المستخدمين.

وحث متحدث الصحة الجميع على الاستفادة من مزايا التطبيق، الذي يعمل على وقايتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، ويرسل تنبيهات لهم في حال خالطوا أشخاصاً مصابين.

وكانت الوزارة أكدت على ضرورة استخدام التطبيق بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها، مشددة على أنه يحفظ الخصوصية ولا يتطلب من الشخص الإفصاح عن هويته.

