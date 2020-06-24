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أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن تطبيق “تباعد” سيكون متاحاً على الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد” خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن التطبيق يعمل حالياً على منصة “IOS” فقط، وسيتاح قريباً لجميع المستخدمين.
وحث متحدث الصحة الجميع على الاستفادة من مزايا التطبيق، الذي يعمل على وقايتهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، ويرسل تنبيهات لهم في حال خالطوا أشخاصاً مصابين.
وكانت الوزارة أكدت على ضرورة استخدام التطبيق بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها، مشددة على أنه يحفظ الخصوصية ولا يتطلب من الشخص الإفصاح عن هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث “الصحة”: تطبيق “تباعد” سيُتاح على منصة “أندرويد” خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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