ما الفرق في نسبة توفير الوقود بين كل مستوى وآخر في بطاقة اقتصاد وقود المركبات؟

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أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تنقسم إلى سبع مستويات، أعلاها “ممتاز بلس” وأدناها سيئ جداً.
وأبان أن كمية التوفير بين كل مستوى (لون) وآخر من المستويات السبعة تتراوح بين 4.5% و5.5%.
ويمكن للمستهلك التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق “تأكد” على الأجهزة الذكية..، كما يمكنه التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع “لتبقى” (taqa.gov.sa).
جدير بالذكر أن “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” تأتي بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق.
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