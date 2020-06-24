“الموارد البشرية” تنصف حارس الأمن الذي اشتكى من عدم تسلم رواتبه لمدة 3 أشهر

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بياناً للتعليق حول مقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه حارس أمن هو يجهش بالبكاء ويشكو من عدم تسلم راتبه منذ 3 أشهر.

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وقالت الوزارة، على لسان متحدثها الرسمي ناصر الهزاني، إنه تم الوقوف على على الحالة من قبل مفتشي الوزارة وضبط مخالفات العمل التي ظهرت لهم.

وأضاف أن الوزارة أخذت التعهدات على الشركة بتسليم رواتب العاملين كاملة وفي وقتها، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع ذلك.

ودعا الهزاني للإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق “معا للرصد” أو من خلال الاتصال على الرقم 19911.

