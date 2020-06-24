

لشبونة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

حقق فريق "ريو آفي" الفوز على مضيفه "فيتوريا سيتوبال" بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، متقدمًا للمركز الخامس بفارق الأهداف أمام فريق "فاماليكو"، فيما تجمد رصيد سيتوبال عند النقطة 30، في المركز الثاني عشر بعد هزيمته الثانية على التوالي وفشله في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي في المسابقة.

وافتتح سيتوبال التسجيل عن طريق لاعبه هيلدر جويدس في الدقيقة 25 ، قبل أن يتعادل مهدي طارمي للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني، وعند الدقيقة 54 طرد حكم اللقاء زيكوينها لاعب سيتوبال، ليستغل ريو آفي النقص العددي وينتزع الفوز بالهدف الذي سجله دالا جيلسون في الدقيقة 80 .

// انتهى //

04:18ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الدوري البرتغالي: "ريو آفي" ينتزع فوزًا ثمينًا أمام مضيفه سيتوبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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