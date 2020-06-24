رياضي / الدوري البرتغالي: بنفيكا يهدر فرصة صدارة الدوري



لشبونة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أهدر بنفيكا ثلاث نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة بعد خسارته من فريق سانتا كلارا بنتيجة 3-4، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 28 من الدوري البرتغالي، ليرتفع رصيد سانتا كلارا إلى 38 نقطة منفردًا بالمركز الثامن وبفارق ثلاث نقاط عن فريق بوافيشتا.

تقدم سانتا كلارا في المباراة بهدفين سجلهما أندرسون كارفايو وزيدو سنوسي في الدقيقتين 44 - 57، قبل أن يعود بنفيكا بهدفين سجلهما رافاييل فيريرا سيلفا وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين 50-63، وفي الدقيقة 65 عاد فينيسيوس ليقود فريقه إلى التقدم 3-2 ، قبل أن يحرز كريسان دا كروز هدف التعادل للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 81، ليحرز زميله زي مانويل هدف الفوز 4-3 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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04:05ت م

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