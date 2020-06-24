السعودية اليوم / مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين إثر زلزال المكسيك



مكسيكو سيتي 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون وتضرر عشرات المباني إثر الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي المكسيك اليوم وبلغت شدته 5ر7 درجات على مقياس ريختر.

وأكد منسق شؤون الحماية المدنية ديفيد ليون مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في ولاية أواكساكا، فيما أوضح حاكم الولاية أليخاندرو مورات أن من بين ضحايا الزلزال شخصين لقي أحدهما مصرعه وأصيب الآخر إثر انهيار أرضي خلال قيادة سيارة في هواتولكو، كما قُتل شخص آخر في أوزولوتيبيك بنفس الولاية.

كما تضررت مبان في أواكساكا، بما في ذلك مستشفى في سان بارتولو كويوتبيك، وفقا لسلطات الحماية المدنية في الولاية، وأظهرت صور حجارة تسقط من المباني والجدران تنهار في عاصمة الولاية أواكساكا دي خواريز.

وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء الولاية بعد وقت قصير من وقوع الزلزال في الساعة 1029 صباحًا (1529 بتوقيت جرينتش).

ويقع مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي كروسيسيتا قبالة ساحل ولاية أواكساكا على عمق خمسة كيلومترات. وسجلت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل 147 هزة ارتدادية، بلغت شدة أقواها 6ر4 درجات خلال الساعة التالية.

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