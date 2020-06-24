السعودية اليوم / ساحل العاج تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبيدجان 02 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

سجلت ساحل العاج اليوم 185 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.

// انتهى //

03:29ت م

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أبيدجان 02 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت ساحل العاج اليوم 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7677 حالة.وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.// انتهى //03:29ت م0340

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