شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض من درجة «قاضي استئناف» إلى درجة «رئيس محكمة استئناف»، وترقية 12 قاضيا من درجة «قاضي/أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ب»، وتعيين تسعة قضاة على درجة «ملازم قضائي».
وأوضح، أن هذا الأمر الملكي، يأتي تأكيدا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة، وصولا لقضاء إداري متميز بأحكام رصينة تحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تحقق الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولا، ثم بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، -حفظهما الله- من خلال ما يوليانه من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.
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