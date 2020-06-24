شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 705 لاجئين في الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات أمس 705 مرضى بمختلف الحالات المرضية، واستقبلت عيادات الطب العام 184 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 73 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 143 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 56 مريضاً، وراجع 20 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 100 مريضة، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 21 مريضاً، كما عُمل 146 تحليلاً لـ 53 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 7 صور أشعة لـ 4 مرضى، وأعطي 58 لقاحًا في عيادة التطعيمات لـ 26 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 20 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 466 وصفة طبية.