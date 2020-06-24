شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير صاروخ «باليستي» أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن صباح أمس صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء، باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، موضحا أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها مساء أول أمس وفجر أمس بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية التي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

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