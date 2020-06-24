شكرا لقرائتكم خبر عن سوريون في عرسال: رسالة السعودية النبيلة تعكس نهجها الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

نوه المستفيدون من خدمات مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخدمات الصحية المتميزة المقدمة لهم بالمركز، الذي يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية، بوجوب توفير الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.

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