شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أداء الرقابة الصحية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات الرقابية لبلدية محافظة الخفجي ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، التي نفذتها على الباعة المتجولين المخالفين، عن إزالة 14 حوشا مخالفا لأنظمة البيع مع مصادرة 155 شبكا حديديا وأعمدة و38 من أحواض الأعلاف، وخيمتين و6 طاولات خشبية، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين المخالفين.

وأكد رئيس بلدية المحافظة م. محمد بالحميداني، استمرار الحملة بشكل أسبوعي، مشيرا إلى أن قسم النظافة والحركة بالبلدية بمشاركة الجهات الأمنية نفذا مسحا كاملا أمام مسلخ المحافظة وحدودها، التي تمارس البيع العشوائي ببيع الأغنام بأحواش غنم غير مرخصة من قبل البلدية.

وقال إن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية الخاصة بتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت، حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مهيبا بهم الإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز 940.