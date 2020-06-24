شكرا لقرائتكم خبر عن 82 ألف مستفيد من برامج «أسرية» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 82 ألفا و552 شخصا من برامج جمعية التنمية الأسرية بالأحساء «أسرية»، خلال عام 2019م، في محافظة الأحساء وخارجها، إضافة إلى 522 ألفا و300 زائرٍ لموقع المستشار، و4 ملايين و400 ألف مشاهد لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية أن معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب رجال، قدم 61 برنامجًا، استفاد منها 2268 مستفيدًا ومستفيدة، وقدم المعهد النسائي 42 برنامجًا، استفاد منها 1097 مستفيدة، فيما قدم المركز الإعلامي 7 برامج، استفاد منها 13200 مستفيد ومستفيدة، ومئات الألوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإذاعات والقنوات الفضائية، وفي مركز الإصلاح الأسري تم التعامل مع عشرات القضايا الأسرية المختلفة والتي بلغت 771 قضية، استفاد من الصلح 3258 مستفيدًا ومستفيدة، بنسبة صلح بلغت 71 %، وفي قسم الاستشارات قدم القسم استشارات أسرية مختلفة بلغ عدد المستفيدين منها 13967.

وقدمت الأندية النسائية 213 برنامجًا للبنات والنساء، استفاد منها 37.807 مستفيدات، وفروع الجمعية 265 برنامجاً أسريًا، استفاد منها 7057 مستفيدًا ومستفيدة، وإدارة الجودة والتخطيط 16 برنامجًا، استفاد منها 232 مستفيدًا ومستفيدة، والأندية الشبابية 41 برنامجًا.