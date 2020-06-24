شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض مشروع المدينة الجامعية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

بحث الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ورئيس جامعة حفر الباطن د. محمد القحطاني وأعضاء اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بالجامعة أول أمس، عددا من الموضوعات المتعلقة بمشروع البنية التحتية للمدينة الجامعية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. وشهد اللقاء عرضا شاملا لمشروع البنية التحتية للمدينة الجامعية، بحضور مسؤولي المكتب الاستشاري في مقر الجامعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعراض مشروع المدينة الجامعية بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.