شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «940» يحوز على شهادة الأيزو في نطاق العمليات والان نبدء بالتفاصيل

حازت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الأيزو لمركز البلاغات والطوارئ 940 من «The United Kingdom Accreditation Service UKAS»، وذلك في نطاق العمليات وخدمة تلقي وحل البلاغات وشكاوى المستفيدين بالمنطقة الشرقية، من خلال قنوات متعددة منها الاتصال بالرقم 940 ووسائل التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية والفاكس والبريد الإلكتروني، وكذلك تطبيق بلاغاتي. وتعتبر هذه الشهادة ثاني اعتماد دولي تحصل عليه الأمانة لمركز البلاغات والطوارئ 940، ويتم منح هذه الشهادات للقطاعات التي تهتم بجودة خدمة العملاء، من خلال تطبيق كافة معاييرها، وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة على جميع المستويات لتحقيق أفضل معايير إدارة الجودة في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.

وأكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير على تميز مركز البلاغات والذي استحق الحصول على هذه الشهادة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات عدة حققتها الأمانة في إداراتها المختلفة وبلدياتها، جاء ذلك خلال تسلمه لشهادة الأيزو لمركز البلاغات والطوارئ 940 من «The United Kingdom Accreditation Service UKAS»، والتي قدمها وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة.

وعملت الأمانة لتحقيق الحصول على الشهادة ضمن معايير وفرها مركز اتصال متعدد القنوات لتلقي بلاغات 940 «940 Omni-channel Contact center»، لتحقيق نظام إدارة الجودة، وذلك بتلبية متطلبات العميل ورفع نسبة الرضى، والمبادئ الأساسية لمعيار إدارة الجودة والتركيز على العميل والقيادة والمشاركة والإجراء الممنهج والتحسين المستمر والنهج الواقعي لصنع القرار، والذي يعكس التطور المتواصل والتحسين المستمر للقطاعات الحكومية بتطبيق المواصفات والمعايير الدولية في عملياتها الإدارية والتشغيلية، لضمان تقديم خدماتها بمستويات عالية تنافسية.