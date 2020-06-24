مركز «940» يحوز على شهادة الأيزو في نطاق العمليات

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وأكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير على تميز مركز البلاغات والذي استحق الحصول على هذه الشهادة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات عدة حققتها الأمانة في إداراتها المختلفة وبلدياتها، جاء ذلك خلال تسلمه لشهادة الأيزو لمركز البلاغات والطوارئ 940 من «The United Kingdom Accreditation Service UKAS»، والتي قدمها وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة.
وعملت الأمانة لتحقيق الحصول على الشهادة ضمن معايير وفرها مركز اتصال متعدد القنوات لتلقي بلاغات 940 «940 Omni-channel Contact center»، لتحقيق نظام إدارة الجودة، وذلك بتلبية متطلبات العميل ورفع نسبة الرضى، والمبادئ الأساسية لمعيار إدارة الجودة والتركيز على العميل والقيادة والمشاركة والإجراء الممنهج والتحسين المستمر والنهج الواقعي لصنع القرار، والذي يعكس التطور المتواصل والتحسين المستمر للقطاعات الحكومية بتطبيق المواصفات والمعايير الدولية في عملياتها الإدارية والتشغيلية، لضمان تقديم خدماتها بمستويات عالية تنافسية.
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