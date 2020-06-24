شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 40 صالون حلاقة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

شددت بلدية محافظة رأس تنورة على محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي بعد السماح بمزاولة الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير. وزارت الفرق التفتيشية في البلدية 40 صالون حلاقة خلال اليومين الماضيين، تمت من خلالها توعية وتوجيه العاملين بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي يجب اتباعها والعمل بها خلال صالونات الحلاقة، وإغلاق غير الملتزمة مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية، وتقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد مع الاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني، أن الفرق الرقابية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ صباح يوم الأحد الماضي للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم البدء بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كل وسائل الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ودعا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات وعدم الملتزمين بالإجراءات الوقائية من قبل المنشآت من خلال مركز 940.