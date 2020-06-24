شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 40 صالون حلاقة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني، أن الفرق الرقابية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ صباح يوم الأحد الماضي للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم البدء بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كل وسائل الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ودعا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات وعدم الملتزمين بالإجراءات الوقائية من قبل المنشآت من خلال مركز 940.
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