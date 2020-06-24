شؤون الحرمين تناقش استقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1441هـ

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - واس

عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس لمناقشة استعدادات استقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1441هـ وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة هنأ السديس الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الحظر، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة في هذه الجائحة وبوعي المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية، للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.

وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد.

وفي نهاية الجلسة دعا الشيخ الدكتور السديس الله – عز وجل – أن يحمي بلادنا وقادتنا من كل سوء ، وأن تعم الصحة والعافية، وينتهي هذا الوباء في العالم أجمع.

جانب من خطة حج 1441

وكان وزيرا الصحة والحج والعمرة قد كشفا أمس الثلاثاء عن جانب من خطط حج 1441 الذي يأتي وسط استمرار انتشار جائحة كورونا التي خلفت قرابة نصف مليون وفاة وأكثر من 8.6 مليون إصابة حول العالم، حيث كثفت المملكة جهودها لإنجاح حج هذا العام من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكلات التي تم وضعها بالتعاون بين العديد من أجهزة الدولة لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال الحج.

الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة أكد أن المملكة وضعت صحة الإنسان أولًا وعملت على ذلك، وستواصل جهودها التي تمت على مدى سنوات طويلة للمحافظة على الأمن الصحي العالمي.

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وكشف الربيعة أن المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لـ ضيوف الرحمن هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث سيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأوضح أن الحجاج سوف يخضعون للحجر المنزلي فور انتهائهم من أداء النسك.

واجب شرعي

وقال الربيعة إن حج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عامًا ولا يعانون من أية أمراض، مشيرًا إلى أن قرار حج 1441 هذا العام بأعداد محدودة أمر لا بد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنساني مشيرًا إلى أن سيتم تخصيص مستشفى ومركز صحي في مشعر منى تحسباً لأي طارئ وحماية لـ ضيوف الرحمن خلال النسك.

تباعد اجتماعي في أداء النسك

من جانبه أكد وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن أنه تقرر إقامة حج 1441 بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي من خلال السماح لأعداد محدودة من المقيمين من كافة الجنسيات بأداء المناسك مشيراً إلى أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، بدون استثناءات لأية جنسية.

وقال وزير الحج إنه في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي.

وتابع وزير الحج : عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا.

آلية قبول الحجاج

وحول آلية استقبال طلبات الحج هذا العام، أوضح وزير الحج أن آلية قبول الحجاج ستكون بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في السعودية مشيرًا إلى أن هناك خطة إعلامية لتغطية مراحل الحج بشروط ومتطلبات صحية.

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