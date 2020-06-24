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حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء على اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، بالسجن لمدة 8 سنوات.
ونقل "روسيا اليوم" عن تلفزيون "الحياة" الخاص أن "بوعزة" أُدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع.
وذكر التلفزيون أن "بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية قيد التحقيق.
وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مهام "بوعزة" في منتصف إبريل الماضي. وإثر ذلك اعتُقل "بوعزة"، وأُودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
الجزائر.. السجن 8 سنوات للرئيس السابق للمخابرات الداخليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-23
حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء على اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، بالسجن لمدة 8 سنوات.
ونقل "روسيا اليوم" عن تلفزيون "الحياة" الخاص أن "بوعزة" أُدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع.
وذكر التلفزيون أن "بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية قيد التحقيق.
وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مهام "بوعزة" في منتصف إبريل الماضي. وإثر ذلك اعتُقل "بوعزة"، وأُودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
09:54 PM
"بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية
حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء على اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، بالسجن لمدة 8 سنوات.
ونقل "روسيا اليوم" عن تلفزيون "الحياة" الخاص أن "بوعزة" أُدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع.
وذكر التلفزيون أن "بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية قيد التحقيق.
وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مهام "بوعزة" في منتصف إبريل الماضي. وإثر ذلك اعتُقل "بوعزة"، وأُودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
، الجزائر.. السجن 8 سنوات للرئيس السابق للمخابرات الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
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