كيفية التسجيل في أبشر على موقع وزارة الداخلية بالتفصيل “يونيو” .. الخطوات بطريقة مُبسطة

كيفية التسجيل في أبشر على موقع وزارة الداخلية يرغب معرفته كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، من أجل الاستفادة من خدمات نظام أبشر تسجيل الدخول حيث أطلقت وزارة الدخلية السعودية نظام أبشر الجديد لدعم الشعب السعودي بالطرق الحديث وتنفيذ الخدمات إلكترونيًا وإنهاء العديد من الإجراءات التابعة لمختلف المصالح الحكومية والتى كانت تأخذ وقت كبير بالطرق التقليدية، ومن الخدمات التى يقدمها نظام أبشر الإلكتروني تنظيم دخول وخروج العمالة من المملكة وأيضًا استخراج جوزات السفر للتابعين لدول الخليج، كل مايخص الإقامة وموعد تجديدها، مساعدة الشرطة السعودية في تنظيم البلد وخاصة في الأمور المتعلقة بدخول الحجاج والمعتمرين، لذلك نقدم كيفية التسجيل في أبشر على موقع وزارة الداخلية في هذا المقال حتى تستفيدون من خدمات نظامأبشر الإلكتروني.

كيفية التسجيل في أبشر

كيفية التسجيل في أبشر على موقع وزارة الداخلية، وللإجابة علي هذا التساؤل نقدم مجموعة من النقاط يتضح من خلالها كيفية التسجيل في نظام أبشر الإلكتروني، على النحو التالي: Advertisements

فتح موقع نظام أبشر الإلكتروني من هنا

اضغط على أيقونة مستخدم جديد.

ادخل البيانات المذكورة أمامك بالشاشة من رقم هوية و البريد الإلكتروني “إيميل” وغيرها من البيانات الشخصية.

يرسل لك موقع أبشر الإلكتروني رسالة على هاتفك تحمل الكود الخاص بتفعيل الاشتراك قم بكتابته في المكان المخصص له في الموقع.

احتفظ في البيانات التى تم إدخالها من رقم سري واسم المستخدم ويفضل في ورقة حتى لاتنسهم.

بعد كتابة كافة الخانات المطلوبة نظام أبشر تسجيل الدخول اضغط على كلمة موافق للتسجيل في الموقع

في النهاية اطبع نسخة من هذا الاشتراك ولابد من توقيعها باسمك الثلاثي، وعقب ذلك اذهب إلى أقرب مؤسسة خاصة لتفعيل اشتراكك في نظام أبشر الجديد.

تلك كل ما يخص كيفية التسجيل في أبشر على موقع وزارة الداخلية وبعد إتمام الخطوات السابقة يمكنكم الاستفادة بشكل مباشر بجميع الخدمات التى يقدمها نظام أبشر الإلكتروني للمواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، ومن تواجه مشكلة في نظام أبشر تسجيل الدخول عليه مخاطبتنا على هذا الموضوع ونعمل على مساعدته.