التسجيل في برنامج تمهير 1441 عبر الموقع الرسمي والشروط والمزايا

التسجيل قي برنامج تمهير 1441 فتح عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، والذي أعلن عن توفر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج تمهير التدريب، وذلك من أجل اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصاتهم، ومن اجل ذلك نوفر للجميع في التقرير التالي تفاصيل التسجيل في برنامج تمهير 1441.

يأتي برنامج تمهير إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.

التسجيل في برنامج تمهير 1441

التسجيل في برنامج تمهير 1441، يسهد في تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج، هدف.

برنامج تمهير 1441

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل. كما مخصص ذلك البرنامج للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

شروط برنامج تمهير 1441

حاملا للجنسية السعودية.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال السته أشهر السابقة.

ليس ملتحقًا بأي عمل حاليًا.

لم يستفد من البرنامج سابقًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

مزايا برنامج تمهير 1441