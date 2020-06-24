شكرا لمتابعة خبر عن كراني: نستعد لانقلاب حراري يصل إلى 56 درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الطقس حسن كراني، أن الأجواء تستعد لانقلاب حراري بالمملكة، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس. توقع خبير الطقس حسن كراني، أن الأجواء تستعد لانقلاب حراري بالمملكة، يصل إلى 50 - 56 م تحت أشعة الشمس. وأوضح كراني، أن ذلك سيحدث بدءًا من الجمعة 26 يونيو حتى الثلاثاء 30 يونيو، مشيرا إلى أن العظمى المتوقعة في الظل 46-50م . وناشد كراني المواطنين بعدم التعرض للشمس فترة طويلة.

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