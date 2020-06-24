شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في المكسيك تناشد مواطنيها بالتواصل معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت سفارة المملكة في المكسيك أن زلزال في ولاية واهاكا أثر على عدة مناطق في المكسيك ومنها العاصمة مكسيكو. أكدت سفارة المملكة في المكسيك أن زلزال في ولاية واهاكا أثر على عدة مناطق في المكسيك ومنها العاصمة مكسيكو. وناشدت كافة المواطنين المقيمين والزائرين بالتواصل معها عاجلاً في حالة حدوث مكروه على رقم الجوال : 005215543693133

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