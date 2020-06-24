شكرا لمتابعة خبر عن تعيين ممثلين لـ 3 وزارات وصندوق الاستثمارات العامة كأعضاء في «الخطوط السعودية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، قرارًا بأن يكون هناك ممثلين من 3 وزارة وصندوق الاستثمارات العامة كأعضائ في مجلس إدارة الخطوط السعودية.

وجاء نص القرار كالتالي:"يكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم العمر، ورعد بن عصمت بن عبدالصمد السعدي، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي، وفارس بن صلاح بن إبراهيم الحجيلان، ومازن بن عبدالرزاق بن سليمان الرميح، أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".