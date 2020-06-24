شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مدير دار رعاية المسنين بالرياض: لا مصابين بكورونا بين النزلاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال مدير دار رعاية المسنين بالرياض، سلطان الشيري، إن دار الرعاية تواصل تقديم خدماتها للمسنين. قال مدير دار رعاية المسنين بالرياض، سلطان الشيري، إن دار الرعاية تواصل تقديم خدماتها للمسنين. وأضاف أن إجمالي عدد المسنين يبلغ 542 نزيلا في 12 دار على مستوى المملكة وتقدم لهم الرعاية الطبية الاجتماعية والنفسية. وأكد، خلال لقاء بقناة الإخبارية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة لأحد من المسنين النزلاء بفيروس كورونا الجديد، مضيفا أن الدار اتخذت عدة اجراءات وقائية من بينها التوعية والتنسيق مع الإدارة الصحية لإقامة ندوات توعوية، بجانب تطبيق التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات.

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