شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تستجيب لحارس أمن اشتكى من تأخر صرف رواتبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلُّم حارس أمن في إحدى المنشآت.

وكان حارس في إحدى شركات الحراسات الأمنية قد اشتكى في مقطع فيديو من تأخر صرف رواتبه، وأن لديه التزامات وأقساط يجب أن يدفعها.

وذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم الوقوف على الحالة من قِبل مفتيشي الوزارة، وضبط مخالفات العمل التى ظهرت لهم، وأخذ التعهدات على المنشأة في تسليم رواتب العاملين كاملة وفي وقتها، مؤكدة أنه جاري متابعة ذلك.

وناشدت الوزارة بالإبلاغ عن أى مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق “معًا للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم 19911.