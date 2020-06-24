شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح فرع «الصندوق العقاري» بعسير غداً الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أعلن صندوق التنمية العقارية عودة فرع منطقة عسير للعمل، غداً الأربعاء، بعد إغلاقه لثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد.
وأكد فرع الصندوق بالمنطقة على أنه يبدأ استقبال الجماهير ابتداء من صباح الغد، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار.
وشدد صندوق التنمية العقارية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، حرصاً على سلامة الموظفين والمراجعين.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح فرع «الصندوق العقاري» بعسير غداً الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.