شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح فرع «الصندوق العقاري» بعسير غداً الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية عودة فرع منطقة عسير للعمل، غداً الأربعاء، بعد إغلاقه لثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد.

وأكد فرع الصندوق بالمنطقة على أنه يبدأ استقبال الجماهير ابتداء من صباح الغد، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار.

وشدد صندوق التنمية العقارية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، حرصاً على سلامة الموظفين والمراجعين.