شكرا لمتابعة خبر عن الحريري: اعتداء الحوثيين على المملكة مرفوض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أدان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية المملكة من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية، فجر وصباح الثلاثاء. أدان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، استهداف ميليشيات الحوثي الإيرانية المملكة من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية، فجر وصباح الثلاثاء. وقال "الحريري" عبر "تويتر" : "اعتداء الحوثيين على المملكة العربية السعودية هو مدان ومرفوض بكل المقاييس ويهدد امن المنطقة".

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