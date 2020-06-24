شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يعلن إغلاق الصالة الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق الصالة الجنوبية . أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق الصالة الجنوبية . وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم نقل كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم 1.

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